Об этом сообщают Воздушные силы.
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Реактивный БпЛА в направлении города Полтава с востока. Реактивный БпЛА в направлении города Днепр с юга. БпЛА на Черниговщине, курс населенного пункта Корюковка19:12, 6 июня19:11, 6 июня19:10, 6 июня19:08, 6 июня
Россия атакует дронами Украину
Реактивный БпЛА в направлении города Полтава с востока.
Реактивный БпЛА в направлении города Днепр с юга.
БпЛА на Черниговщине, курс населенного пункта Корюковка