Об этом сообщают Воздушные силы.

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Где сейчас тревога?

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19:12, 6 июня Реактивный БпЛА в направлении города Полтава с востока. 19:11, 6 июня Реактивный БпЛА в направлении города Днепр с юга. 19:10, 6 июня 19:08, 6 июня Россия атакует дронами Украину БпЛА на Черниговщине, курс населенного пункта Корюковка

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