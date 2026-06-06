Про це повідомляють Повітряні сили.
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Реактивний БпЛА в напрямку міста Полтава зі сходу. Реактивний БпЛА в напрямку міста Дніпро з півдня. Реактивний БпЛА на заході Харківщини, курс Полтавщина (н.п.Чутове/Скороходове) БпЛА на Чернігівщині, курс населеного пункта Корюківка19:12, 6 червня19:11, 6 червня19:10, 6 червня19:08, 6 червня
Росія атакує дронами Україну
Реактивний БпЛА в напрямку міста Полтава зі сходу.
Реактивний БпЛА в напрямку міста Дніпро з півдня.
Реактивний БпЛА на заході Харківщини, курс Полтавщина (н.п.Чутове/Скороходове)
БпЛА на Чернігівщині, курс населеного пункта Корюківка