Про це повідомляють Повітряні сили.

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19:12, 6 червня

Реактивний БпЛА в напрямку міста Полтава зі сходу.

19:11, 6 червня

Реактивний БпЛА в напрямку міста Дніпро з півдня.

19:10, 6 червня

Реактивний БпЛА на заході Харківщини, курс Полтавщина (н.п.Чутове/Скороходове)

19:08, 6 червня

Росія атакує дронами Україну

БпЛА на Чернігівщині, курс населеного пункта Корюківка

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