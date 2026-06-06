Про це повідомляють Повітряні сили.

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19:12, 6 червня Реактивний БпЛА в напрямку міста Полтава зі сходу. 19:11, 6 червня Реактивний БпЛА в напрямку міста Дніпро з півдня. 19:10, 6 червня Реактивний БпЛА на заході Харківщини, курс Полтавщина (н.п.Чутове/Скороходове) 19:08, 6 червня Росія атакує дронами Україну БпЛА на Чернігівщині, курс населеного пункта Корюківка

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