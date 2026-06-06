Унаслідок інциденту є постраждалі. Про це повідомили в ЗОВА.

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Що відомо про атаку на Запоріжжя?

Близько 15:00 в області оголосили загрозу ворожих ударних дронів. Згодом стало відомо про те, що російський безпілотник вибухнув поблизу торгового центру.

За уточненою інформацією, удар припав на дах будинку. Унаслідок атаки виникла пожежа у квартирі будинку навпроти.

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Постраждала 10-річна дитина – поранено руку. Хлопчика госпіталізували. Також поранення дістав батько дитини,

– написав Іван Федоров.

Обом постраждалим надається медична допомога.

Зверніть увагу! Стежити за розвитком подій під час атак ворога та читати оперативну інформацію про тривоги, вибухи та інші важливі повідомлення можна у телеграм-каналі 24 Каналу.

Які ще міста були під прицілом останнім часом?

Зазначимо, що ворожі атаки на українські міста майже не стихають.

Під ударами опинилися Одещина, Чернігівщина та Київщина. На Одещині внаслідок ворожої атаки пошкодження зазнали багатоквартирний будинок, приватна споруда, територія медичного центру та готель. Також постраждав об'єкт критичної інфраструктури.

У Чернігові російський дрон влучив по одному з підприємств у північній частині міста. За попередніми даними, щонайменше шестеро людей отримали поранення. Крім того, ще один безпілотник атакував територію автостоянки, де виникла пожежа та було пошкоджено понад два десятки автомобілів.

На Київщині під удар потрапило підприємство, що виробляє дитяче харчування під брендом "Яготинське для дітей". Внаслідок атаки пошкоджено адміністративну будівлю, де спалахнула масштабна пожежа. За наявною інформацією, четверо людей загинули, ще четверо дістали поранення.