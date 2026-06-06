Через нічні обстріли поранень зазнали двоє людей. Деталі розповів очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

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Що відомо про удар по Сумщині?

Через обстріли енергетичної інфраструктури в окремих населених пунктах фіксували перебої з електропостачанням.

Відключення світла в частині Сумської області підтвердили й в Сумиобленерго.

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Єдиною причиною відключень є збройна агресія Росії,

– наголосили енергетики.

Григоров підкреслив, що фахівці безперервно працюють над ліквідацією наслідків атаки й відновленням світла в оселях людей.

Також противник вдарив дроном по заправці в Тростянецькій громаді. Унаслідок цього постраждала працівниця АЗС. Жінку доправили до лікарні.

Ще один ворожий БпЛА поцілив у поштовий автомобіль на трасі біля Садівської громади в Сумському районі. Через це постраждав водій машини, його госпіталізували.

Григоров також нагадав, що напередодні, 5 червня, від російських атак постраждали ще п'ятеро людей у прикордонних громадах Сумської області.

Сумська область постійно перебуває під обстрілами: які останні новини?

У селі Юнаківка внаслідок російських обстрілів було зруйновано церкву Різдва Пресвятої Богородиці – архітектурну пам'ятку національного значення та один із символів регіону, зображений на гербі Сумського району.

Кількома днями раніше росіяни вдарили дроном по службовому авто АТ "Сумиобленерго", внаслідок чого було поранено працівника.

Також 1 червня російська армія атакувала Сумську область ударними безпілотниками. Під час одного з ударів дрон влучив у медичний заклад у Конотопі.