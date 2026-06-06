Про це повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер.

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Що відомо про удар Росії по Одещині?

Окупанти в ніч на 6 червня атакували Одещину. Внаслідок російської атаки пошкоджено багатоповерхівку, приватну будівлю, територію медичного центру та готель.

Наслідки атаки Росії по Одещині / Фото Одеська ОВА

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На щастя, загиблих чи поранених через удари ворога немає. Екстрені та комунальні служби наразі працюють над ліквідацією наслідків нічної атаки.

У ДСНС повідомили, що внаслідок атаки пошкоджено дах триповерхового готелю, а на складі після ударів виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

До ліквідації наслідків ворожої атаки залучалися понад 30 рятувальників та 10 одиниць техніки,

– зазначили в ДСНС

Коли ще окупанти атакували Одещину?

Росія вранці 5 червня атакувала Одесу та область. Внаслідок ворожих ударів поранень зазнали 8 дорожніх працівників, двоє з них перебувають у важкому стані.

В ніч на п'ятницю, 5 червня, російські війська атакували Одещину ударними безпілотниками. Під ворожою атакою опинився об'єкт критичної інфраструктури та житловий будинок. На щастя, ніхто не постраждав.

У ніч проти 3 червня ворожі війська завдали удару дронами по Одещині. Під ударом опинилась цивільна інфраструктура регіону. За попередніми даними, двоє осіб – чоловіки 20 та 36 років – отримали травми. Одного із них госпіталізували до медичного закладу.