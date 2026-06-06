Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

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Что известно об ударе России по Одесской области?

Оккупанты в ночь на 6 июня атаковали Одесскую область. В результате российской атаки повреждена многоэтажка, частное здание, территорию медицинского центра и отель.

Последствия атаки России по Одесской области / Фото Одесская ОГА

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К счастью, погибших или раненых из-за ударов врага нет. Экстренные и коммунальные службы сейчас работают над ликвидацией последствий ночной атаки.

В ГСЧС сообщили, что в результате атаки повреждена крыша трехэтажного отеля, а на складе после ударов возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

К ликвидации последствий вражеской атаки привлекались более 30 спасателей и 10 единиц техники,

– отметили в ГСЧС

Когда еще оккупанты атаковали Одесскую область?

Россия утром 5 июня атаковала Одессу и область. В результате вражеских ударов ранения получили 8 дорожных работников, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

В ночь на пятницу, 5 июня, российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Под вражеской атакой оказался объект критической инфраструктуры и жилой дом. К счастью, никто не пострадал.

В ночь на 3 июня вражеские войска нанесли удар дронами по Одесской области. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура региона. По предварительным данным, два человека – мужчины 20 и 36 лет – получили травмы. Одного из них госпитализировали в медицинское учреждение.