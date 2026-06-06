Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

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Что известно о российской атаке?

Утром 6 июня Россия атаковала Запорожье. Федоров сообщил об угрозе ударных БпЛА для города и области в 05:30. Через 6 минут после объявления воздушной тревоги в регионе раздались мощные взрывы.

В 06:37 в Запорожской ОГА сообщили, что два человека после атаки не выходят на связь, а Россия нанесла удары по объектам критической и промышленной инфраструктуры.

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В 06:45 Иван Федоров сообщил о гибели двух работников объекта. Также в результате ударов врага ранения получили еще 5 жителей города и области.

По состоянию на 07:00 в Запорожскую ОГА поступило 116 сообщений о повреждении объектов инфраструктуры, жилья и автомобилей. В течение суток оккупанты нанесли 946 ударов по 55 населенным пунктам области.

Около 07:30 Россия продолжила терроризировать город. В результате атаки ранения получил 1 человек, а на месте удара БпЛА возник пожар.



Оккупанты ударили по Запорожью / Фото Запорожская ОГА

По предварительной информации, пострадала женщина. В Запорожье в дальнейшем продолжается воздушная тревога, а жителей просят находиться в укрытиях.

Когда еще оккупанты атаковали Запорожье и область?

Российская армия вечером 4 июня ударила по Запорожью. В эпицентре обстрела оказался общественный транспорт и многоэтажка. Вражеская атака унесла жизнь 44-летней женщины, а 11 человек получили ранения. Всем оказали медицинскую помощь.

Россия также обстреливала Запорожье 2 июня. По данным Ивана Федорова, враг атаковал областной центр не менее 20 ударами из различных видов вооружения. Тогда был поврежден частный жилой дом. Также под ударом оказался объект промышленной инфраструктуры.

Около полудня 30 мая Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру в Запорожье. Оккупанты ударили по подвижному составу – повреждены электровоз и тепловоз. К сожалению, погиб машинист. Еще двое работников получили травмы.