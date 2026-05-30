Оккупанты ударили по подвижному составу – повреждены электровоз и тепловоз. Об этом сообщили в Укрзализныце.

Смотрите также Во время боевого задания: в Хмельницкой области взорвался боеприпас дрона-перехватчика, есть погибшие

Что известно о последствиях атаки на подвижной состав в Запорожье?

К сожалению, железнодорожная семья понесла потери – погиб машинист. Еще двое работников получили травмы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь,

– говорится в сообщении компании.

Обратите внимание! Этой ночью российские войска прямыми попаданиями нескольких десятков дронов-камикадзе уничтожили здание вокзала в Шостке и повредили инфраструктуру железнодорожной станции. К счастью, жертв среди работников и пассажиров нет.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

В течение целого дня Запорожье находится под ударами российских беспилотников. Враг нацелился на промысловую зону города. Также повреждены многоэтажные дома. Есть погибшие и раненые.

Россия постоянно обстреливает украинскую железную дорогу

В результате войны уничтожено 46 пассажирских вагонов, еще около 200 повреждены и ждут ремонта. Также в аварийном или устаревшем состоянии находится более 1000 вагонов, которые постепенно выводят из эксплуатации. Из-за этого ситуация с перевозками ухудшается: спрос на билеты уже в несколько раз превышает количество мест (примерно 4:1, а летом может вырасти до 6:1).

На популярных направлениях билеты раскупают очень быстро. В "Укрзализныце" предупреждают, что летний сезон может быть сложнее предыдущего из-за высокого спроса и недостатка подвижного состава.