О последствиях массированного удара по вокзалу в Шостке рассказали в Укрзализныце.

Смотрите также На Украину летело более 150 дронов: сколько произошло прилетов ночью

Что известно о последствиях российской атаки для железнодорожной инфраструктуры в Шостке?

В ночь 30 мая российские войска совершили массированную атаку дронами-камикадзе на Шостку, в результате которой было уничтожено здание железнодорожного вокзала и повреждена инфраструктура станции.

Вокзал, который ежедневно обслуживал сотни жителей Сумщины, фактически прекратил работу в первоначальном виде после прямого попадания нескольких десятков беспилотников. Несмотря на масштабные разрушения, жертв среди работников и пассажиров удалось избежать – во время атаки люди находились в укрытиях. Это позволило предотвратить трагедию даже в условиях интенсивного обстрела.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Типичный "центр принятия решений": гражданский вокзал, с которого ежедневно сотни людей в Сумской области ехали по своим гражданским делам,

– написали железнодорожники



Разрушенный вокзал в Шостке / Фото Укрзализныци

Железнодорожная инфраструктура получила повреждения, специалисты уже работают над ликвидацией последствий и восстановлением работы станции. Движение поездов в регионе в основном сохранено, однако возможны временные корректировки отдельных маршрутов.