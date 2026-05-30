Про наслідки масованого удару по вокзалу у Шостці розповіли в Укрзалізниці.

Дивіться також На Україну летіло понад 150 дронів: скільки сталося прильотів уночі

Що відомо про наслідки російської атаки для залізничної інфраструктури у Шостці?

У ніч 30 травня російські війська здійснили масовану атаку дронами-камікадзе на Шостку, внаслідок якої було знищено будівлю залізничного вокзалу та пошкоджено інфраструктуру станції.

Вокзал, який щодня обслуговував сотні мешканців Сумщини, фактично припинив роботу в первісному вигляді після прямого влучання кількох десятків безпілотників. Попри масштабні руйнування, жертв серед працівників та пасажирів вдалося уникнути – під час атаки люди перебували в укриттях. Це дозволило запобігти трагедії навіть за умов інтенсивного обстрілу.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Типовий "центр прийняття рішень": цивільний вокзал, з якого щодня сотні людей на Сумщині їхали у своїх цивільних справах,

– написали залізничники.



Зруйнований вокзал у Шостці / Фото Укрзалізниці

Залізнична інфраструктура зазнала пошкоджень, фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків та відновленням роботи станції. Рух поїздів у регіоні здебільшого збережено, проте можливі тимчасові коригування окремих маршрутів.