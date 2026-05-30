Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Як ППО відбила нічну атаку?

За даними військових, російські військові вночі завдали комбінованого удару, застосувавши для цього балістичну ракету "Іскандер-М", 6 крилатих ракет Х-101, а також щонайменше 290 ударних та імітаційних безпілотників.

Серед них, зокрема, були дрони типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори типу "Пародія". Цілі запускали з території Брянська, Курська, Міллерово, Орла, Приморсько-Ахтарська та тимчасово окупованого Криму.

Згідно з оприлюдненою інформацією, повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 284 цілі – 5 ракет Х-101 та 279 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, у центрі та на сході країни,

– ідеться у повідомленні.

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про влучання щонайменше 9 ударних безпілотників на 7 локаціях, а також про падіння уламків на ще 10 місцях. Водночас дві ворожі ракети, крилата і балістична, не досягли своїх цілей.