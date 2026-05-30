Близько 08:00 тривога почала швидко поширюватися Рівненською областю. Над регіоном нависла загроза дронових ударів.

Що відомо про вибухи у Рівному?

Близько 08:40 Повітряні сили попередили про те, що ворожі дрони перебувають на півночі Рівненської області і рухаються на Сарни. За чверть години стало відомо, що безпілотники повз Костопіль прямують на Рівне.

Близько 09:14 монітори повідомили про вибух у Рівному. Також у мережі пишуть про приліт у місті і публікують відео з місця події – на ньому великий стовп диму.

Близько 09:30 для районів області почали оголошувати відбій тривоги.

Зауважимо, що вже сьогодні під обстріл безпілотниками потрапило Запоріжжя. Там ворог вгатив по промисловій інфраструктурі міста. Відомо про щонайменше одного загиблого.