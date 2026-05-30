Про це йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни.

Що відомо про російські дрони в Румунії?

Російські безпілотники щонайменше 28 разів порушували повітряний простір Румунії, а уламки дронів потрапляли на територію країни як мінімум 47 разів.

Раніше Міноборони країни повідомляло, що поблизу румунського кордону Росія регулярно атакувала українські території дронами, а уламки десятки разів виявляли на румунській землі. Подібні інциденти фіксували й у Польщі.

Румунські військові пояснили, що чинні законодавчі обмеження не дозволяють силам ППО діяти так, щоб ракети чи уламки могли потрапити до повітряного простору сусідньої держави.

Виконувач обов'язків начальника Об’єднаного штабу збройних сил генерал Георге Максим заявив, що від моменту виявлення дрона до удару минуло лише чотири хвилини – цього часу було недостатньо для ідентифікації та безпечного перехоплення. Він також підкреслив, що іноді ризик падіння уламків після збиття може бути небезпечнішим за сам дрон.



Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Румунії / ISW

На тлі інциденту в НАТО дедалі частіше порушують питання координації систем протиповітряної оборони з Україною та Молдовою, щоб краще реагувати на російські удари поблизу кордонів Альянсу незалежно від того, чи є подібні зальоти навмисними.

До того ж, Бухарест обговорює можливість запуску консультацій за четвертою статтею НАТО, яка передбачає переговори союзників у разі загрози безпеці. У відповідь на інцидент Румунія також закрила російське консульство в Констанці та оголосила одного з дипломатів персоною нон ґрата.

Як реагують у Росії?

У Кремлі тим часом намагалися зняти із себе відповідальність за інцидент. Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв пригрозив європейським державам новими атаками, заявивши, що країни Європи "ще нічого не бачили" і мають "звикати" до подібного розвитку подій.

Володимир Путін, зі свого боку, поставив під сумнів російське походження дрона та припустив, що він міг бути українським, запропонувавши передати уламки Росії для "експертизи".

Російські парламентарі також перекладали провину на Захід і Україну. Аналітики вважають, що Москва уважно відстежує реакцію НАТО на регулярні порушення повітряного простору країн Альянсу й може використовувати подібні інциденти для перевірки готовності Заходу реагувати як на самі атаки, так і на супровідну агресивну риторику.

Ймовірно, подібні випадки триватимуть, доки триває застосування російських дронів поблизу кордонів НАТО, що може вимагати перегляду підходів до протиповітряної оборони для захисту цивільного населення,

– йдеться в матеріалі ISW.

Зазначимо, що влучання дрона в багатоповерхівку в Галаці спричинило потужний вибух, пожежу й поранення двох цивільних.