Про це йдеться в матеріалі Politico.

Чи застосує Румунія 4 або 5 статтю НАТО?

Ні, цього не планують робити. Відомо, що Бухарест не збирається застосувати положення статті 4 НАТО, яке вимагає від членів альянсу скликатися для термінових переговорів. Про 5 статтю НАТО, де "напад на одного – це напад на всіх", навіть не йдеться.

Румунія звернеться до НАТО з проханням прискорити постачання засобів протиповітряної оборони, а також закриє своє єдине російське консульство після того, як російський безпілотник впав на багатоквартирний будинок,

Оана Цою, міністерка закордонних справ Румунії, сказала: країна має підтвердження, що це російський безпілотник. І назвала дії Росії неприйнятним та відвертим порушенням повітряного простору.

Цою заявила, що головнокомандувач НАТО, генерал США Алексус Грінкевич, "погодився" з попередніми пропозиціями Бухареста, який звернувся до альянсу з проханням про переміщення військової техніки до країни. У відповідь на інцидент з дроном вона сказала, що Румунія попросить "прискорити" їх поставку,

Бухарест також звернеться до союзників НАТО з проханням обговорити інцидент та "необхідність посилення можливостей стримування та оборони на східному фланзі" найближчими днями.

Яку саме техніку просить Румунія, не говорять. Але, можливо, мова про спеціалізовані радари, здатні виявляти безпілотники на малих висотах.