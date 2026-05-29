Об этом говорится в материале Politico.

Применит ли Румыния 4 или 5 статью НАТО?

Нет, этого не планируют делать. Известно, что Бухарест не собирается применить положение статьи 4 НАТО, которое требует от членов альянса созываться для срочных переговоров. О 5 статье НАТО, где "нападение на одного – это нападение на всех", даже не идет речь.

Румыния обратится к НАТО с просьбой ускорить поставки средств противовоздушной обороны, а также закроет свое единственное российское консульство после того, как российский беспилотник упал на многоквартирный дом,

– сказано в статье.

Оана Цою, министр иностранных дел Румынии, сказала: страна имеет подтверждение, что это российский беспилотник. И назвала действия России неприемлемым и откровенным нарушением воздушного пространства.

Цою заявила, что главнокомандующий НАТО, генерал США Алексус Гринкевич, "согласился" с предварительными предложениями Бухареста, который обратился к альянсу с просьбой о перемещении военной техники в страну. В ответ на инцидент с дроном она сказала, что Румыния попросит "ускорить" их поставку,

– написало СМИ.

Интересно! Президент Румынии Никушор Дан считает, что дрон подбили на территории Украины, поэтому он полетел дальше.

Бухарест также обратится к союзникам НАТО с просьбой обсудить инцидент и "необходимость усиления возможностей сдерживания и обороны на восточном фланге" в ближайшие дни.

Какую технику может получить Румыния после российской атаки?

Какую именно технику просит Румыния, не говорят. Но, возможно, речь о специализированных радарах, способных обнаруживать беспилотники на малых высотах. Это информация от премьер-министра страны Илие Боложана.

Анонимные представители НАТО предполагают: могут перевести румынскую систему противодействия беспилотникам MEROPS под командование НАТО.

Почему в Галаце дрон влетел в дом?

Самолеты были заправлены и готовы к вылету, а также имели все необходимые разрешения, но инцидент произошел над населенным районом – это то, что мы должны учесть,

– отметил военный представитель НАТО.

А Раду Тудор, независимый эксперт по вопросам безопасности, говорит, что россияне очень быстро внедряют беспилотные технологии и совершенствуют их. НАТО отстает.