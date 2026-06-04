Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
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Какие последствия удара по Запорожью вечером 4 июня?
В 18:35 Иван Федоров написал, что россияне атаковали Запорожье.
Под ударом – общественный транспорт. Предварительно, без пострадавших,
– отметил глава Запорожской ОВА.
Позже Федоров показал фото последствий вражеской атаки по Запорожью вечером 4 июня.
Последствия атаки по Запорожью 4 июня / Фото с телеграм-канала Ивана Федорова
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Напомним, Россия также обстреливала Запорожье 2 июня. По данным Ивана Федорова, враг атаковал областной центр по меньшей мере 20 ударами из различных видов вооружения.
Тогда был поврежден частный жилой дом. Также под ударом оказался объект промышленной инфраструктуры.