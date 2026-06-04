Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Які наслідки удару по Запоріжжю ввечері 4 червня?

О 18:35 Іван Федоров написав, що росіяни атакували Запоріжжя.

Під ударом – громадський транспорт. Попередньо, без постраждалих,

– зазначив очільник Запорізької ОВА.

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Пізніше Федоров показав фото наслідків ворожої атаки по Запоріжжю ввечері 4 червня.



Наслідки атаки по Запоріжжю 4 червня / Фото з телеграм-каналу Івана Федорова

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Нагадаємо, Росія також обстрілювала Запоріжжя 2 червня. За даними Івана Федорова, ворог атакував обласний центр щонайменше 20 ударами з різних видів озброєння.

Тоді було пошкоджено приватний житловий будинок. Також під ударом опинився об'єкт промислової інфраструктури.