Про це розповіли в ОВА. Ось яка інформація є на цей момент.

Що відомо про обстріл Запоріжжя 2 червня та його наслідки?

Під сильний ворожий обстріл уночі 2 червня потрапило Запоріжжя. Ворог вдався до масованої комбінованої атаки на Україну. Російська армія застосувала БпЛА, балістику та крилаті ракети.

На Запоріжжі прогриміла серія вибухів. За повідомленням керівника обласної військової адміністрації Івана Федорова, ворог атакував обласний центр щонайменше 20 ударами з різних видів озброєння

Вже відомо, що пошкоджено приватний житловий будинок. А також уражено об'єкт промислової інфраструктури.



Наслідки обстрілу Запоріжжя – влучання у приватний будинок / Фото ОВА

Атака триває, якщо у вашому регіоні тривога – подбайте про безпеку. Під масованим ударом опинилися й багато інших міст України, зокрема Київ, Дніпро, Суми та Харків.