Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Що відомо про російську атаку?

Зранку 6 червня Росія атакувала Запоріжжя. Федоров повідомив про загрозу ударних БпЛА для міста та області о 05:30. Через 6 хвилин після оголошення повітряної тривоги в регіоні пролунали потужні вибухи.

О 06:37 у Запорізькій ОВА повідомили, що двоє людей після атаки не виходять на зв'язок, а Росія завдала ударів по об'єктах критичної та промислової інфраструктури.

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О 06:45 Іван Федоров повідомив про загибель двох працівників об'єкта. Також внаслідок ударів ворога поранень зазнали ще 5 жителів міста та області.

Станом на 07:00 до Запорізької ОВА надійшло 116 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок. Упродовж однієї доби окупанти завдали 946 ударів по 55 населених пунктах області.

Близько 07:30 Росія продовжила тероризувати місто. Внаслідок атаки поранень зазнала 1 людина, а на місці удару БпЛА виникла пожежа.



Окупанти вдарили по Запоріжжю / Фото Запорізька ОВА

За попередньою інформацією, постраждала жінка. У Запоріжжі надалі триває повітряна тривога, а мешканців просять перебувати в укриттях.

Коли ще окупанти атакували Запоріжжя та область?

Російська армія ввечері 4 червня вдарила по Запоріжжю. В епіцентрі обстрілу опинився громадський транспорт та багатоповерхівка. Ворожа атака забрала життя 44-річної жінки, а 11 людей зазнали поранень. Всім надали медичну допомогу.

Росія також обстрілювала Запоріжжя 2 червня. За даними Івана Федорова, ворог атакував обласний центр щонайменше 20 ударами з різних видів озброєння. Тоді було пошкоджено приватний житловий будинок. Також під ударом опинився об'єкт промислової інфраструктури.

Близько пополудня 30 травня Росія атакувала залізничну інфраструктуру у Запоріжжі. Окупанти вдарили по рухомому складу – пошкоджено електровоз і тепловоз. На жаль, загинув машиніст. Ще двоє працівників зазнали травм.