Об этом сообщает начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

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Какие последствия атаки врага на Одесскую область?

Ночью вражеские войска применить ударные беспилотники против Одесской области.

В результате очередной циничной атаки был поврежден грузовой автомобиль и служебное помещение на парковке.

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По предварительным данным, два человека – мужчины 20 и 36 лет – получили травмы. Одного из них госпитализировали в медицинское учреждение.

На месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют очередные военные преступления России против гражданского населения,

– подчеркнул Кипер.

Заметим, утром 3 июня взрывы слышали и жители Сарненского района, что в Ровенской области. На месте прилета, говорят, осуществился дым. В то же время официальной информации от властей нет.

В 7:20 и 7:29 3 июня в Николаеве гремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о движении беспилотников на город. Сообщения о масштабах и последствиях этой атаки пока отсутствуют.

1 июня вражеские дроны разбили Новоборовицкий лицей, что на Черниговщине. 2 июня, во время разбора завалов, спасатели обнаружили тело местной жительницы 1948 года рождения. Предполагается, что женщина спряталась в подвале заведения из-за угрозы удара врага.