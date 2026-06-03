Об этом информируют корреспонденты Общественного.

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Россия атаковала Николаев

В 6:49 в Николаевской области, в частности в Баштанском районе, начали раздаваться сигналы воздушной тревоги. Впоследствии, в 7:09 красный цвет на карте распространился еще и на Николаевский район.

В Воздушных силах ВСУ тогда предупредили об угрозе удара вражеских беспилотников. Их движение фиксировали с юга на область и непосредственно на Николаев.

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Николаевская область: БпЛА курсом на Новый Буг,

– писали ПС.

Уже через несколько минут, в 7:20, корреспонденты Общественного сообщили о звуках взрывов в городе.

Повторные взрывы в Николаеве прогремели в 7:29.

Сейчас сообщений о последствиях или масштабах атаки нет, очевидно, власть проинформирует об этом несколько позже.

Где сейчас есть угроза удара: смотрите на карте

Важно! Следить за развитием событий во время атак врага и читать оперативную информацию о тревогах, взрывы и другие важные сообщения можно в телеграмм-канале 24 Канала.

Напомним, 1 июня оккупанты ударили беспилотниками по Новоборовицкому лицею, что на Черниговщине – там дистанционно обучалось 78 детей. Во время разборов завалов 2 июня спасатели обнаружили тело местной жительницы 1948 года рождения. Вероятно, во время угрозы удара женщина спряталась в подвале учебного заведения.

Днем 2 июня российские войска атаковать вражеским дроном Днепр. Местные власти сообщили, что удар пришелся по гражданской инфраструктуре – жилом доме. По меньшей мере двое детей получили ранения средней тяжести.

Ночью 2 июня под российским ударом оказалась столица. В результате массированной атаки повреждено немало гражданской инфраструктуры, в частности домов, недостроев, нежилых или складских помещений. Также удару подверглись гражданские автомобили.