Об этом сообщает городской глава Борис Филатов. Незадолго до этого в областном центре прогремели взрывы.

Какие последствия удара по Днепру?

Воздушную тревогу для Днепра и территориальной общины объявили около 13:31. Вскоре после этого Воздушные силы ВСУ сообщали о движении группы беспилотников в направлении региона. Сначала цели летели в направлении Павлограда.

Впоследствии уточнили о движении дронов в направлении областного центра. Ориентировочно в 14:25 в сети появилась первая информация о том, что в городе было громко. Корреспонденты Суспильного сообщали о том, что в Днепре слышали взрывы.

Впоследствии городской глава и руководитель областной военной администрации Александр Ганжа сообщили о том, что в городе произошло попадание, под вражеским ударом, к сожалению, оказалась гражданская инфраструктура, а именно – жилой дом.

Россияне снова нанесли удар по Днепру. Поврежден многоэтажный дом. Информация о пострадавших уточняется,

– говорится в сообщении.

Известно, что ранения получила 8-летняя девочка, медики оказывают ребенку всю необходимую помощь.



Последствия попадания в Днепре / ОВА

По предварительной информации, попадание в жилой дом произошло именно из-за реактивного беспилотника. В сети сообщают, что над городом поднимается задымление. Дополнительной информации о последствиях не указывают.

Россия и ранее нанесла массированный удар по Днепру, который привел ко многим жертвам, в частности, по данным местных властей, погиб маленький мальчик, тело которого спасатели достали из-под завалов разрушенной четырехэтажки.