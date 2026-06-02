Про це повідомляє міський голова Борис Філатов. Незадовго до цього в обласному центрі пролунали вибухи.

Які наслідки удару по Дніпрі?

Повітряну тривогу для Дніпра та територіальної громади оголосили близько 13:31. Незадовго після цього Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух групи безпілотників у напрямку регіону. Спершу цілі летіли у напрямку Павлограда.

Згодом уточнили про рух дронів у напрямку обласного центру. Орієнтовно о 14:25 у мережі з'явилася перша інформація про те, що у місті було гучно. Кореспонденти Суспільного повідомляли про те, що у Дніпрі чули вибухи.

Згодом міський голова та керівник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомили про те, що у місті сталося влучання, під ворожим ударом, на жаль, опинилася цивільна інфраструктура, а саме – житловий будинок.

Росіяни знову завдали удару по Дніпру. Пошкоджений багатоповерховий будинок. Інформація про постраждалих уточнюється,

– ідеться у повідомленні.

Наразі відомо, що поранень зазнала 8-річна дівчинка, медики надають дитині усю необхідну допомогу.



Наслідки влучання у Дніпрі / ОВА

За попередньою інформацією, влучання у житловий будинок сталося саме через реактивний безпілотник. У мережі повідомляють, що над містом здіймається задимлення. Додаткової інформації стосовно наслідків не вказують.

Росія і раніше завдала масованого удару по Дніпру, який призвів до багатьох жертв, зокрема, за даними місцевої влади, загинув маленький хлопчик, тіло якого рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої чотириповерхівки.