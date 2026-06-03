Про це повідомляє начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Які наслідки атаки ворога на Одещину?

Вночі ворожі війська застосувати ударні безпілотники проти Одеської області.

Внаслідок чергової цинічної атаки було пошкоджено вантажний автомобіль та службове приміщення.

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За попередніми даними, двоє осіб – чоловіки 20 та 36 років – отримали травми. Одного із них госпіталізували до медичного закладу.

На місці працюють усі відповідні служби. Правоохоронці фіксують чергові воєнні злочини Росії проти цивільного населення,

– наголосив Кіпер.

Зауважимо, вранці 3 червня вибухи чули й жителі Сарненського району, що на Рівненщині. На місці прильоту, кажуть, здійснився дим. Водночас офіційної інформації від влади немає.

О 7:20 та 7:29 3 червня у Миколаєві гриміли вибухи. Повітряні сили попереджали про рух безпілотників на місто. Повідомлення про масштаби та наслідки цієї атаки наразі відсутні.

1 червня ворожі дрони розтрощили Новоборовицький ліцей, що на Чернігівщині. 2 червня, під час розбору завалів, рятувальники виявили тіло місцевої жительки 1948 року народження. Припускається, що жінка сховалась у підвалі закладу через загрозу удару ворога.