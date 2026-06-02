Про це у вівторок, 2 червня, повідомив начальник Корюківської районної військової адміністрації Павло Мірошниченко.

Дивіться також Росія знову вгатила по будинку у Дніпрі

Які деталі атаки Росії на Чернігівщину?

У РВА повідомили, що у закладі, який 1 червня росіяни знищили вщент двома ударними дронами типу "Герань", дистанційно навчалися 78 дітей.

Під час розбору завалів 2 червня рятувальники виявили тіло жінки – місцевої жительки 1948 року народження.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Учора вдень жінка збирала щавель неподалік школи. Ймовірно, під час небезпеки удару вона могла сховатися у підвалі закладу. Її велосипед залишився біля шкільної їдальні. Сьогодні жінку знайшли без ознак життя під завалами.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким.

Водночас місцева влада відзначила роботу рятувальників та правоохоронців.

Дякуємо за роботу з ліквідації наслідків обстрілів працівникам ДСНС та Нацполіції. Вони працюють у надзвичайно складних безпекових умовах, постійно ризикуючи власним життям,

– йдеться у повідомленні Корюківської РВА.

Де ще фіксують наслідки атак ворога?

Вдень 2 червня російські війська завдали удару реактивними безпілотниками по Дніпру. Місцева влада повідомляє про влучання у цивільну інфраструктуру – житловий багатоповерховий будинок. Унаслідок удару поранень зазнали щонайменше двоє дітей.

В ніч на 2 червня під прицілом Росії опинився Київ. На столицю летіли ударні безпілотники та ракети різних типів. Внаслідок атаки пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, автівки, об'єкти незавершеного будівництва, нежитлові споруди, склади, комунальне підприємство у декількох районах Києва. Зокрема мова йде про Подільський, Оболонський, Шевченківський, Святошинський, Голосіївський, та Солом'янський.