Під ударом опинилися Сарни.

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Що відомо про вибухи на Рівненщині?

Передусім варто зауважити, що повітряну тривогу для Сарненського району оголосили близько 7:06. Згодом "червоними" стали й інші райони Рівненщини.

При цьому Повітряні сили попереджали про рух БпЛА в регіоні. Інформація про вибух у Сарнах надійшла близько 8:11. На момент публікації даних про ймовірні наслідки атаки немає. Вочевидь, місцева влада надасть цю інформацію згодом.

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Де ще було гучно останнім часом?

З самого ранку вибухи пролунали й у Миколаєві. Також повідомлялося, що окупанти атакували Запорізький район – там під ударом опинилася АЗС.

Били росіяни й по Сумах. За попередніми даними, дрон типу "Молнія" поцілив у житлову двоповерхівку. Цієї ночі противник також здійснив атаку ударними безпілотниками по цивільній інфраструктурі Одеської області.

Унаслідок обстрілу було пошкоджено вантажівку та службове приміщення на парковці. Двоє чоловіків віком 20 і 36 років дістали поранення, одного з них госпіталізовано.