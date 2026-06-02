24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

21:39, 2 червня

Реактивний БпЛА курсом на Макарів.

21:17, 2 червня

БпЛА у напрямку Броварів/Києва!

21:14, 2 червня

Реактивні БпЛА із Чернігівщини тримають курс на Київщину!

21:05, 2 червня

Група БпЛА із півдня курсом на Павлоград.

20:53, 2 червня

Харківщина: групи БпЛА зі сходу в напрямку Ізюма.

20:52, 2 червня

Дніпропетровщина: БпЛА із півдня курсом на Синельникове.

20:46, 2 червня

Нові групи БпЛА на півночі Чернігівщини в напрямку Городні.

