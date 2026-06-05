Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Які наслідки нічної атаки на Одещині?

В Одеському районі внаслідок влучання БпЛА було зруйновано приватний житловий будинок, на місці удару виникла пожежа.

Також внаслідок нічної атаки зафіксовано ушкодження об'єкта критичної інфраструктури. Через влучання БпЛА виникло загоряння порожньої складської будівлі та обладнання.

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На місцях подій працюють усі відповідні служби. Тривають роботи з усунення наслідків,

– додав Олег Кіпер.

На щастя, за даними ОВА, цієї ночі минулося без постраждалих.

Наслідки нічної атаки на Одещині / Фото: Олег Кіпер

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

До слова, зранку 5 червня вибухи також гриміли на Київщині. Перед цим Повітряні сили ЗСУ писали про рух БпЛА із Чернігівщини на Київську область.

Ворог продовжує удари по Україні: останні новини

Ввечері 4 червня російська армія вдарила по Запоріжжю, під атакою опинився громадський транспорт та багатоповерхівка. На жаль, ворожа атака забрала життя 44-річної жінки, також є 11 постраждалих.

Росіяни продовжили атаки на місто й вранці 5 червня. Під прицілом ворога опинився приватний сектор, зокрема пошкоджень зазнали 11 будинків.

4 червня російські війська також атакували Дніпро. Згодом в ОВА заявили, що під прицілом російських безпілотників опинилась логістична компанія – внаслідок влучання на об'єкті спалахнула пожежа.