За рухом ворожих дронів слідкує 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ. Якщо у вашому населеному пункті пролунала тривога, негайно прямуйте в укриття.

До теми "Дрони-матки" та "ждуни": противник змінює тактику ударів по Харкову

Що відомо про повітряну тривогу?

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті

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23:51, 4 червня

БпЛА в Криворізькому р-ні Дніпропетровщини повз Зеленодольськ у північно-західному напрямку.

23:48, 4 червня

У Конотопі на Сумщині внаслідок влучання російського БпЛА є 5 постраждалих. Серед них діти 2003, 2012 та 2017 років, а також їхня мама, написав міський голова Артем Семеніхін.

23:45, 4 червня

Дніпропетровщина: БпЛА в напрямку Синельникового зі сходу.

23:41, 4 червня

  • Чернігівщина: БпЛА в напрямку Ніжина з півночі та н.п.Мала Дівиця зі сходу.

  • Дніпропетровщина: БпЛА курсом на н.п.Губиниха з південного сходу.

23:29, 4 червня

БпЛА на північному заході Дніпропетровщини на/повз н.п. П'ятихатки.

23:12, 4 червня

  • БпЛА в напрямку м.Запоріжжя з півдня.

  • Керований ударний БпЛА в напрямку Харкова з південного заходу.

23:09, 4 червня

Нові БпЛА на Харківщині на/повз Ізюм зі сходу.

23:04, 4 червня

БпЛА в напрямку Вилково (Одещина) з акваторії Чорного моря.

23:02, 4 червня

Декілька груп БпЛА з Сумщини курсом на Полтавщину (вектор - н.п.Лохвиця) та Чернігівщину (н.п.Парафіївка/Ічня).

23:01, 4 червня

Реактивний БпЛА в районі м. Полтава!

22:49, 4 червня

Реактивний дрон з Харківщини – на Полтавщину, курсом на Диканьку, Полтаву.

22:47, 4 червня

  • Сумщина: БпЛА повз Конотоп у напрямку Батурина (Чернігівщина), у напрямку Бурині,Білопілля;

  • Дніпропетровщина: БпЛА на сході області у напрямку Павлограда,Тернівки.

22:42, 4 червня

Реактивний дрон з Бєлгородської області Росії – на північ Харківщини в напрямку Богодухова.

22:35, 4 червня

У Чернігові було чутно вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного.