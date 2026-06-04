За движением вражеских дронов следит 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ. Если в вашем населенном пункте прозвучала тревога, немедленно направляйтесь в укрытие.
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Что известно о воздушной тревоге?
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Угроза применения баллистического вооружения с севера. БПЛА из акватории Черного моря в направлении Черноморска, Одессы; БПЛА на западе от Херсона, курс – северный (Николаевщина); БПЛА в направлении г. Днепр с юго-востока; БПЛА на северо-востоке от н.п. Репки (Черниговщина), курс – переменный; БПЛА на востоке Харьковщины на/против Пролесного. БПЛА в Криворожском р-не Днепропетровщины мимо Зеленодольска в северо-западном направлении. В Конотопе Сумской области в результате попадания российского БпЛА есть 5 пострадавших. Среди них дети 2003, 2012 и 2017 годов, а также их мама, написал городской голова Артем Семенихин. Днепропетровская область: БПЛА в направлении Синельниково с востока. Черниговская область: БПЛА в направлении Нежина с севера и н.п. Малая Девица с востока. Днепропетровская область: БПЛА курсом на н.п.Губиниха с юго-востока. БПЛА на северо-западе Днепропетровщины на/против н.п. Пятихатки. БПЛА в направлении г. Запорожье с юга. Управляемый ударный БПЛА в направлении Харькова с юго-запада. Новые БПЛА на Харьковщине на/против Изюма с востока. БПЛА в направлении Вилково (Одесская область) из акватории Черного моря. Несколько групп БПЛА с Сумщины курсом на Полтавщину (вектор - н.п. Лохвица) и Черниговщину (н.п. Парафиевка/Ичня). Реактивный БПЛА в районе г. Полтава! Реактивный дрон с Харьковщины – на Полтавщину, курсом на Диканьку, Полтаву. Сумщина: БПЛА мимо Конотопа в направлении Батурина (Черниговщина), в направлении Бурыни, Белополье. Днепропетровская область: БПЛА на востоке области в направлении Павлограда, Терновки. Реактивный дрон из Белгородской области России – на север Харьковщины в направлении Богодухова. В Чернигове был слышен взрыв, сообщают корреспонденты Суспильного.
Угроза применения баллистического вооружения с севера.
БПЛА из акватории Черного моря в направлении Черноморска, Одессы;
БПЛА на западе от Херсона, курс – северный (Николаевщина);
БПЛА в направлении г. Днепр с юго-востока;
БПЛА на северо-востоке от н.п. Репки (Черниговщина), курс – переменный;
БПЛА на востоке Харьковщины на/против Пролесного.
БПЛА в Криворожском р-не Днепропетровщины мимо Зеленодольска в северо-западном направлении.
В Конотопе Сумской области в результате попадания российского БпЛА есть 5 пострадавших. Среди них дети 2003, 2012 и 2017 годов, а также их мама, написал городской голова Артем Семенихин.
Днепропетровская область: БПЛА в направлении Синельниково с востока.
Черниговская область: БПЛА в направлении Нежина с севера и н.п. Малая Девица с востока.
Днепропетровская область: БПЛА курсом на н.п.Губиниха с юго-востока.
БПЛА на северо-западе Днепропетровщины на/против н.п. Пятихатки.
БПЛА в направлении г. Запорожье с юга.
Управляемый ударный БПЛА в направлении Харькова с юго-запада.
Новые БПЛА на Харьковщине на/против Изюма с востока.
БПЛА в направлении Вилково (Одесская область) из акватории Черного моря.
Несколько групп БПЛА с Сумщины курсом на Полтавщину (вектор - н.п. Лохвица) и Черниговщину (н.п. Парафиевка/Ичня).
Реактивный БПЛА в районе г. Полтава!
Реактивный дрон с Харьковщины – на Полтавщину, курсом на Диканьку, Полтаву.
Сумщина: БПЛА мимо Конотопа в направлении Батурина (Черниговщина), в направлении Бурыни, Белополье.
Днепропетровская область: БПЛА на востоке области в направлении Павлограда, Терновки.
Реактивный дрон из Белгородской области России – на север Харьковщины в направлении Богодухова.
В Чернигове был слышен взрыв, сообщают корреспонденты Суспильного.