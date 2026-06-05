Про це інформує Київська ОВА.
Дивіться також Росіяни атакували "швидку" на території лікарні в Херсоні: постраждали троє медиків
Ворог атакує Київщину
О 7:53 на Броварський район Київщини поширилась загроза удару ворожих безпілотників.
Повітряні сили писали про рух БпЛА із Чернігівщини на Київську область.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Вже о 8:09 місцева влада проінформувала про підвищену загрозу удару та роботу сил протиповітряної оборони.
Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО,
– написали в ОВА.
Разом із тим там нагадали не фотографувати та не знімати роботу українських оборонців та вкотре закликали дотримуватись правил безпеки під час повітряної тривоги та перебувати в укриттях.