Про це пише Херсонська МВА.

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Які наслідки удару по "швидкій" у Херсоні 4 червня?

Спочатку влада повідомляла про двох поранених медиків – 64-річну жінку та 65-річного чоловіка. В обох діагностували контузії та мінно-вибухові травми. Пізніше до лікарні звернулася ще одна постраждала – 45-річна жінка, яка під час атаки перебувала в кабінеті. У неї виявили контузію, мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Унаслідок атаки також було пошкоджено автомобіль "швидкої". Вибуховою хвилею вибило лобове та заднє скло, а уламками посікло двері транспортного засобу.

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Начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько заявив, що російські війська продовжують цілеспрямовано атакувати не лише цивільне населення, а й медиків, які надають допомогу постраждалим.

У Херсонській громаді ворог цілеспрямовано атакує не лише цивільних, а й тих, хто рятує людей. Останнім часом дедалі частіше під ударами російських дронів опиняються автомобілі екстреної медичної допомоги та бригади медиків, які виїжджають до поранених,

– наголосив він.

За словами Шанька, удари по медиках є черговим воєнним злочином Росії та спрямовані на те, щоб позбавити мешканців Херсона можливості отримувати невідкладну медичну допомогу.

У Херсонській МВА нагадали, що в ніч на 3 червня російські безпілотники атакували одну з лікарень у Дніпровському районі міста. Тоді постраждав 59-річний медик, який отримав мінно-вибухову травму та отруєння продуктами горіння під час пожежі.

Крім того, близько 10:30 російський дрон атакував вантажівку в Корабельному районі Херсона. Поранення дістали двоє чоловіків віком 54 та 45 років. У них діагностували контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми, а також уламкові поранення. Постраждалих госпіталізували.

Також окупанти продовжили обстріл Херсона і ввечері 4 червня. Співробітники поліції доставили до лікарні 50-річного херсонця, якого близько 17.40 атакував ворожий безпілотник у Корабельному районі. Чоловік зазнав вибухової травми та уламкового поранення правої руки.