Про це пише BBC.

Дивіться також Мати й дві маленькі доньки важкопоранені, а батько загинув: моторошні деталі атаки по Херсону

На водіїв Херсона "полюють" ворожі дрони

Видання дізналось, що у травні водій Анатолій Дмитров виконував рейс на маршруті №14 у Херсоні, коли у транспорт із пасажирами влучив російський безпілотник. Тоді він ледве довіз людей до наступної зупинки, де було укриття, під загрозою повторного удару. Він пригадав, що внаслідок вибуху постраждали вісім людей, а у маршрутці розбилися усі вікна.

Це трапляється майже щодня, вони (російські дрони – 24 Канал) почали полювати на автобуси. Ти йдеш на роботу і не знаєш, чи повернешся додому,

– сказав Анатолій.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Херсонкомунтранссервіс повідомив виданню, що з початку 2026 року Росія вбила вже трьох їхніх працівників. Ще вісім співробітників отримали поранення, а понад 20 тролейбусів та автобусів були пошкоджені.

Місцева влада та керівництво КП розповіли, що загроза від російських дронів лише посилюється. Особливу небезпеку несуть ворожі БпЛА на оптоволокні.

Деякі просто зависають у повітрі та чекають. Інші – розвідувальні дрони – дивляться водієві прямо в очі через лобове скло,

– розповіла Ріта Добрінова.

На тлі постійних загроз влада Херсона посилила заходи безпеки для водіїв та пасажирів. Зокрема, найжвавіші вулиці прикривають антидроновими сітками. А водіям видають шоломи, бронежилети та детектори дронів. Однак, як пояснили виданню, ці засоби мають обмежену ефективність. У разі сигналу водії змушені зупиняти транспорт і евакуйовувати пасажирів до укриттів.

Вони виявляють лише дрони, що наближаються на відомих для навігації частотах, але ті, що покладаються на оптоволоконні кабелі або нові частоти – невидимі для них,

– йдеться у матеріалі.

Загроза застає водіїв навіть на шляху до роботи. Одного з водіїв разом з колегами росіяни атакували дорогою на зміну.

Вони (російські війська – 24 Канал) вдарили по нас. Ми вийшли. А коли приїхала швидка, щоб допомогти нам, вони вдарили в саму машину швидкої допомоги,

– розповів постраждалий.

Попри небезпеку, розповіли водії, вони продовжують працювати, задля перевезення жителів міста, в тому числі дітей та літніх людей.

Нагадаємо, раніше агресор атакував безпілотником типу "Молнія" квартиру у Херсоні. Внаслідок прямого удару від отриманих травм загинув 53-річний чоловік.

Також у Корабельному районі міста внаслідок російського обстрілу дитячого майданчику загинув чоловік. Його дружина та двоє дітей зазнали поранень.