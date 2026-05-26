Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Ярослав Шанько.

Що відомо про російський удар по Херсону?

Окупанти 19 травня близько 21:00 атакували безпілотником Херсон. Внаслідок прямого влучання у квартиру БпЛА типу "Молнія" загинув 53-річний місцевий мешканець.

Чоловіка з пораненнями одразу госпіталізували й лікарі весь час боролися за його життя, проте, на жаль, врятувати херсонця не вдалося. Травми були занадто важкими.

Щирі співчуття рідним та близьким загиблого,

– написав Шанько.

Інші новини про удари Росії по Херсону

У Херсоні 10 травня російський дрон атакував машину працівника міськради, внаслідок чого чоловік зазнав травм. Подібні атаки дронів на транспортні засоби фіксуються майже щодня в різних містах України.

Росія 2 травня двічі вдарила безпілотниками по маршрутках у Херсоні, в результаті чого є загиблі та постраждалі. Другий удар безпілотником по автобусу в Центральному районі міста призвів до поранення водія.

Окупанти 11 квітня атакували FPV-дроном тролейбус у Корабельному районі Херсона, серйозно поранивши водія. Постраждалого у вкрай тяжкому стані доставили до лікарні. На жаль, він загинув.