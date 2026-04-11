Що відомо про ворожу атаку?
11 квітня близько 15:30 російські війська атакували FPV-дроном тролейбус у Корабельному районі Херсона. Удар припав по громадському транспорту, який перебував на маршруті.
За попередніми даними, внаслідок атаки важких поранень зазнав водій тролейбуса. Його у вкрай тяжкому стані терміново доправила "швидка" до медичного закладу.
Медики наразі борються за життя постраждалого та надають йому необхідну допомогу. Інформація щодо можливих інших постраждалих уточнюється.
Згодом о 17:29 очільник ОДА повідомив, що медикам не вдалося врятувати важкопораненого водія тролейбуса. Від отриманих травм він помер у лікарні.
Наслідки обстрілу по Херсону / Фото Продкудіна Олександра
Які ще міста постраждали від російських обстрілів сьогодні?
Уночі та вранці 11 квітня ворожі війська не припиняли терор українських міст. Під ударом опинилася Одеса. Там загинули двоє людей. У місті зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури – постраждали житлові будинки, гуртожиток, дитячий садок і заклади громадського харчування.
У Лубенському районі Полтавщини російський удар також забрав життя однієї людини. "Прилетіло" й по Донецькій області. У Краматорську внаслідок обстрілу авіабомбами постраждало щонайменше 10 жителів, двоє з них у тяжкому стані.