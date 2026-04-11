Про наслідки ворожого обстрілу поінформував очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Що відомо про удар по Краматорську?

Одна авіабомба ворога влучила в житловий будинок. Атака сталася близько 9:45. Загалом унаслідок неї пошкоджено 17 багатоквартирних будинків і близько десятка автомобілів.

Окрім того, щонайменше десятеро людей зазнали поранень.

У прокуратурі уточнили, що внаслідок обстрілу отримали мінно-вибухові, черепно-мозкову травми та осколкові поранення четверо жінок 29, 31, 43, 47 років та 38, 47, 56, 61, 64 та 89-річні чоловіки.

Двоє з постраждалих перебувають у тяжкому стані. Наразі усім постраждалим надається медична допомога. Остаточні наслідки атаки на місто встановлюються.

Наслідки обстрілу Краматорська: дивіться фото

Оце і є вся ціна російським балачкам про "перемир'я" – вони прийшли сюди вбивати і нищити. Ніякий мир їм не потрібен,

– написав Філашкін.

Прокурори відкрили кримінальне провадження за фактом скоєння чергового воєнного злочину. Зазначимо, що російські війська здійснюють масштабне й доволі неочікуване перекидання сил із Донецького напрямку на Запорізький відтинок фронту. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко наголосив, що перекидання здійснюється саме з лінії бойового зіткнення.

Нагадаємо, що 3 квітня російські війська теж завдали ударів авіабомбами по Краматорську. Внаслідок атаки тоді загинули четверо людей.

