Про наслідки ворожого обстрілу поінформував очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Що відомо про удар по Краматорську?
Одна авіабомба ворога влучила в житловий будинок. Атака сталася близько 9:45. Загалом унаслідок неї пошкоджено 17 багатоквартирних будинків і близько десятка автомобілів.
Окрім того, щонайменше десятеро людей зазнали поранень.
У прокуратурі уточнили, що внаслідок обстрілу отримали мінно-вибухові, черепно-мозкову травми та осколкові поранення четверо жінок 29, 31, 43, 47 років та 38, 47, 56, 61, 64 та 89-річні чоловіки.
Двоє з постраждалих перебувають у тяжкому стані. Наразі усім постраждалим надається медична допомога. Остаточні наслідки атаки на місто встановлюються.
Наслідки обстрілу Краматорська: дивіться фото
Оце і є вся ціна російським балачкам про "перемир'я" – вони прийшли сюди вбивати і нищити. Ніякий мир їм не потрібен,
– написав Філашкін.
Прокурори відкрили кримінальне провадження за фактом скоєння чергового воєнного злочину. Зазначимо, що російські війська здійснюють масштабне й доволі неочікуване перекидання сил із Донецького напрямку на Запорізький відтинок фронту. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко наголосив, що перекидання здійснюється саме з лінії бойового зіткнення.
Нагадаємо, що 3 квітня російські війська теж завдали ударів авіабомбами по Краматорську. Внаслідок атаки тоді загинули четверо людей.
Де ще гриміли вибухи останнім часом та які наслідки?
Російські війська вночі 11 квітня здійснили масштабну атаку на Україну, застосувавши близько 160 ударних безпілотників різних типів, серед яких орієнтовно 100 становили дрони-камікадзе "Шахед".
Під ударом були Суми – один із безпілотників влучив у багатоповерховий житловий будинок, що спричинило пожежу. Унаслідок атаки є постраждалі, зокрема діти.
В Одесі російські сили також атакували житлову забудову, внаслідок чого загинули двоє людей. Вибухи лунали і в Києві та області, де сили протиповітряної оборони працювали по цілях у повітрі.
Крім того, обстрілів зазнала Полтавська область: у Лубенському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема магазин і кав'ярню. В результаті атаки там загинула одна людина.