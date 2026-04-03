Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Які наслідки удару по Краматорську?

Вадим Філашкін повідомив, що близько опівдня російські війська скинули на Краматорськ 5 авіабомб. Внаслідок атаки було пошкоджено 5 багатоповерхівок, СТО і 5 автівок.

За словами начальника ОВА, зараз на місці удару працюють всі відповідальні служби, а поранені отримують необхідну медичну допомогу.

Удари по житлових будинках серед дня – це свідомий вибір і цілеспрямована тактика росіян. Вони прийшли, щоб руйнувати і вбивати – і за це неодмінно настане відповідальність!

– наголосив Філашкін.

Згодом Філашкін уточнив, що внаслідок атак загинуло 4 людини, включаючи 16-річного хлопця. Також внаслідок нового обстрілу пошкоджено 2 адмінбудівлі та кілька будинків.

Нагадаємо, 30 березня ворог також вдарив КАБами по Донеччині: під атакою опинилася центральна частина Слов'янська. Серед частково пошкоджених об'єктів тоді опинився єдиний на Донеччині пологовий будинок. На щастя, новонароджені, породіллі та медичний персонал не постраждали.

