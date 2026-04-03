Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Які наслідки удару по Краматорську?

Вадим Філашкін повідомив, що близько опівдня російські війська скинули на Краматорськ 5 авіабомб. Внаслідок атаки було пошкоджено 5 багатоповерхівок, СТО і 5 автівок.

За словами начальника ОВА, зараз на місці удару працюють всі відповідальні служби, а поранені отримують необхідну медичну допомогу.

Удари по житлових будинках серед дня – це свідомий вибір і цілеспрямована тактика росіян. Вони прийшли, щоб руйнувати і вбивати – і за це неодмінно настане відповідальність!
– наголосив Філашкін.

Згодом Філашкін уточнив, що внаслідок атак загинуло 4 людини, включаючи 16-річного хлопця. Також внаслідок нового обстрілу пошкоджено 2 адмінбудівлі та кілька будинків.

Нагадаємо, 30 березня ворог також вдарив КАБами по Донеччині: під атакою опинилася центральна частина Слов'янська. Серед частково пошкоджених об'єктів тоді опинився єдиний на Донеччині пологовий будинок. На щастя, новонароджені, породіллі та медичний персонал не постраждали.

Ворог здійснив масований обстріл: що відомо?

  • 3 квітня російські війська здійснили масовану атаку дронами та ракетами по об'єктах критичної інфраструктури України. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 541 ціль – йдеться про 26 ракет та 515 безпілотників різних типів.

  • Під атакою опинилася, зокрема, Київщина. Внаслідок обстрілу в області є один загиблий та вісім постраждалих, серед яких дитина. За словами місцевої влади, усім людям наразі надається необхідна медична допомога.

  • Також під ворожим ударом був Коростень. За даними поліції Житомирщини, одна людина загинула – це 70-річна жінка. Ще 7 людей поранено. Загалом пошкоджень зазнали понад 100 житлових будинків, понад 55 господарських приміщень і 2 магазини.