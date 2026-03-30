Про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях.

Що відомо про удар по Слов'янську?

30 березня близько 11:50 ворожі війська вгатили КАБами по центру Слов'янська. Ворог зруйнував навчальний заклад та магазин. Також зазнали пошкоджень приватні та багатоповерхові житлові будинки й держустанови.

Серед частково пошкоджених об'єктів – єдиний на Донеччині пологовий будинок. На щастя, новонароджені, породіллі та медичний персонал не постраждали.

За попередньою інформацією очільника МВА, поранення отримав 42-річний чоловік – наразі медики надають йому усю необхідну допомогу.

Важливо! В ніч на 28 березня ворог завдав удару по пологовому будинку в Одесі. На момент удару у приміщенні перебували 33 пацієнтки та 19 новонароджених. На щастя, обійшлось без постраждалих. Внаслідок атаки пошкоджено дах пологового будинку, вибито скління в будівлі – спалахнула пожежа.

