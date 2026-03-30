Про це в етері Ранок.LIVE повідомила депутатка міськради Світлана Осауленко.
Що відомо про трагедію в Одесі?
Депутатка зауважила, що 28 березня ворог завдав найсильнішого удару по житловому фонду міста.
За її словами, внаслідок ворожої атаки загинуло двоє людей, серед них – мати другокласника. Він залишився сиротою.
У соцмережах одесити намагались розшукати рідних хлопчика, і попередньо вдалось встановити зв'язок із батьком, який не проживав із родиною.
Наразі хлопчик перебуває у лікарні із травмою ноги, однак, його стан стабільний.
Він залишився без житла і без мами – і поки що навіть не знає про втрату,
– додала Осауленко.
Вона зауважила, що в лікарні із дитиною працюють психологи, а небайдужі приносять необхідні речі – одяг, засоби гігієни та іграшки.
Важливо! Тієї ночі внаслідок атаки ворожих повітряних цілей на Одесу було травмовано 16 людей, пошкоджено цивільну інфраструктуру, автівки – у місті спалахнули численні пожежі. Також серйозні пошкодження зафіксовані у офісі медіа "Суспільне". Через руйнування будівля не підлягає відновленню. Дісталось і пологовому будинку. На момент атаки там перебувало 33 жінки та 19 новонароджених. На щастя, обійшлось без жертв та поранених.
Наслідки атак на українські міста: що відомо?
Внаслідок атаки на Чернігів 29 березня було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Близько 150 тисяч абонентів залишилися без електропостачання.
Того ж дня ворог бив по Конотопу. Пошкоджено цивільну інфраструктуру та житлові будинки.
29 березня у Миколаївські області померла 13-річна дівчинка, яка отримала травми під час атаки російських ударних безпілотників 28 березня.