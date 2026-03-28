Одна з них не підлягає відновленню. Про це повідомило Суспільне.

Наскільки серйозні пошкодження?

Як розповіли журналісти, під час нічного терору в Одесі в одну з будівель стався приліт російського "Шахеда". Через руйнування вона не підлягає відновленню, додали вони.

Інші приміщення також понівечені. Зокрема, за словами менеджера Суспільне Одеса Назарія Максимчука, там вибиті вікна. Обійшлось без постраждалих.

Наслідки ворожих ударів / Фото Суспільного

Абсолютно всі офісні приміщення залишилися без вікон та є руйнування в офісних приміщеннях, в тому числі пошкоджень зазнала Академія Суспільного,

– зазначив Максимчук.

Шеф-редакторка Олена Голда розповіла, що техніка для зйомок була у безпечних місцях, тому редакція продовжує працювати у звичному режимі.

