Одна из них не подлежит восстановлению. Об этом сообщило Суспильное.
Смотрите также Утром враг бил по портам Одесской области: в ОВА рассказали о последствиях
Насколько серьезные повреждения?
Как рассказали журналисты, во время ночного террора в Одессе в одно из зданий произошел прилет российского "Шахеда". Из-за разрушений оно не подлежит восстановлению, добавили они.
Другие помещения также изуродованы. В частности, по словам менеджера Суспильное Одесса Назария Максимчука, там выбиты окна. Обошлось без пострадавших.
Абсолютно все офисные помещения остались без окон и есть разрушения в офисных помещениях, в том числе повреждения получила Академия Суспильного,
– отметил Максимчук.
Шеф-редактор Елена Голда рассказала, что техника для съемок была в безопасных местах, поэтому редакция продолжает работать в обычном режиме.
Удар по Одессе: какие последствия?
Ночью 28 марта Россия била беспилотниками по Одессе. По данным Одесской МВА, повреждена гражданская инфраструктура, машины, а также произошли пожары. Известно о двух погибших и более 10 пострадавших.
В ОВА добавили, что в результате вражеского удара также поврежден родильный дом. На момент атаки там находились 33 женщины и 19 новорожденных. Оттуда эвакуировали 81 человека.
Президент Владимир Зеленский отметил, что россияне снова били по инфраструктуре, что не имело военного смысла. По его словам, город атаковали более 60 дронов.