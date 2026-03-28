Такую информацию сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

Как Зеленский отреагировал на атаку?

Президент подчеркнул, что под ударом оказалась гражданская инфраструктура, поэтому подобная атака не имела никакого военного смысла. Согласно обнародованной информации, враг привлек более 60 ударных беспилотников.

По его словам, пострадали роддом, обычные жилые дома, предприятия, портовая, а также критическая инфраструктура. Сейчас на местах разрушений продолжают работать все необходимые службы.

Владимир Зеленский констатировал, что в результате вражеской атаки погиб человек, он выразил соболезнования родным и близким погибшего. Также более 10 человек, как отметил президент, получили ранения, среди них ребенок.

Каждый такой удар доказывает, что Россия не хочет заканчивать войну. А значит, любое ослабление давления на нее опасно. А скоординированная работа ради защиты людей и жизни будет помогать нам, помогать обороне нашей страны и дипломатии,

– написал он.

Также президент поблагодарил партнеров, которые поддерживают Украину, в частности относительно возможности защищать украинские города и села от обстрелов. По его мнению, совместная защита и скоординированные действия могут сработать лучше всего.

Пожары и разрушения в результате российской атаки / ГСЧС Одесской области

Кроме вышеупомянутого, он сообщил об ударах по Полтавской и Днепропетровской областях.

Что известно о российской атаке?