Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Что известно об атаке на Кривой Рог?

С утра 28 марта город находится под атакой дронов. Известно, что оккупанты наносили удар по северной части Кривого Рога.

Глава Совета обороны города Александр Вилкул отметил, что россияне попали в промышленное предприятие. В настоящее время продолжается аварийно-спасательная операция. К сожалению, в результате удара один человек погиб.