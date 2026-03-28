Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
Какие последствия атаки на Одессу?
Чиновник сообщил, что в целом в результате атаки пострадало по меньшей мере 11 человек, среди которых есть один ребенок, им всем оказывают необходимую помощь. Также, к сожалению, в больнице от полученных травм умер один человек.
Всего в городе произошло попадание в крышу здания одного из роддомов, в Приморском районе есть значительные повреждения жилого фонда. В зданиях есть разрушение балконов, повреждения остекления, а также возгорания.
В то же время руководитель МВА Сергей Лысак сообщает о пожаре в жилых домах в частном секторе. По состоянию на 07:00 все возгорания ликвидировали спасатели. Всего повреждено более 10 транспортных средств.
В Хаджибейском районе зафиксировано возгорание квартир и крыши пятиэтажки. Также, согласно обнародованной информации, в Киевском районе повреждены нежилые здания и выбиты окна в жилых домах.
На местах работают все коммунальные службы и спецтехника. Развернуты оперативные штабы и мобильные пункты обогрева в автобусах и палатках, где пострадавшие получают всю необходимую помощь и консультации,
– заверил он.
Коммунальщики убирают последствия атаки / ГВА