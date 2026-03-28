Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Які наслідки атаки на Одесу?

Посадовець повідомив, що загалом внаслідок атаки постраждало щонайменше 11 осіб, серед яких є одна дитина, їм усім надають необхідну допомогу. Також, на жаль, у лікарні від зазнаних травм померла одна людина.

Загалом у місті сталося влучання в дах будівлі одного з пологових будинків, у Приморському районі є значні пошкодження житлового фонду. У будівлях є руйнування балконів, пошкодження скління, а також загоряння.

Водночас керівник МВА Сергій Лисак повідомляє про пожежу у житлових будинках у приватному секторі. Станом на 07:00 усі загоряння ліквідували рятувальники. Загалом пошкоджено понад 10 транспортних засобів.

У Хаджибейському районі зафіксовано загорання квартир та даху п'ятиповерхівки. Також, згідно з оприлюдненою інформацією, у Київському районі пошкоджено нежитлові будівлі та вибито вікна у житлових будинках.

На місцях працюють усі комунальні служби та спецтехніка. Розгорнуто оперативні штаби та мобільні пункти обігріву в автобусах і наметах, де постраждалі отримують усю необхідну допомогу та консультації,

– запевнив він.

Комунальники прибирають наслідки атаки / МВА

