24 Канал следит, где движутся российские цели.

18:42, 27 марта

  • Полтавщина: БпЛА в направлении Чутово.
  • Черниговская область: БпЛА курсом на Нежин.
18:18, 27 марта

  • Харьковщина: БпЛА в направлении Богодухова, Люботина.
  • БпЛА курсом на Полтаву.
  • БпЛА в пригороде Николаева.
17:45, 27 марта

БпЛА в пригороде Харькова.

17:22, 27 марта

БпЛА курсом на Сумы.

16:17, 27 марта

Полтавщина: БпЛА курсом на Опошню, Великие Сорочинцы.

15:45, 27 марта

Группа БпЛА на Харьковщине.

15:38, 27 марта

Две группы вражеских БпЛА на юге Сумщины курс южный

15:20, 27 марта

Группа БпЛА в акватории Черного моря курсом на Одесскую область.