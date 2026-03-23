Об этом сообщают корреспонденты Суспильного.

Что известно о взрывах в городе?

Оккупанты продолжают террор Кривого Рога. Известно, что в 7:03 в городе раздались взрывы. Информации о возможных последствиях атаки по состоянию на данный момент нет.

Известно, что в регионе было фиксировано перемещение беспилотников. Как сообщают в Воздушных силах, БПЛА двигались на город около 6:51.

Важно! Оперативно о тревогах, угрозе БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграмм-канале.

За последние сутки Кривой Рог уже не впервые подвергается вражеской атаке. В ночь на 23 марта русские войска атаковали город дронами-камикадзе. Возник пожар, который удалось ликвидировать. К сожалению, известно, что в результате атаки ранения получили двое мужчин – 31 и 58 лет. Они получают всю необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, Кривой Рог атаковали днем ​​22 марта. В результате атаки пострадали промышленное предприятие и многоквартирный жилой дом. Около 4 тысяч абонентов были аварийно обесточены. Впоследствии электроснабжение возобновили. К счастью, бешено без пострадавших.