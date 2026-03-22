Что известно о последствиях атаки на Киевщину?
По словам Калашника, больше всего пострадала Броварская община. Здесь повреждены здания на территории трех предприятий. На одном из них возник пожар – его уже удалось локализовать.
Также повреждения получили фасады и крыши двух частных домов, два легковых автомобиля и грузовик.
К счастью, никто не пострадал. Сейчас на местах работают все оперативные службы. Продолжается фиксация и ликвидация последствий атаки.
Также Калашник призвал жителей Киевской области не игнорировать сигнал воздушной тревоги. Ведь это вопрос безопасности и жизни.
Какую информацию сообщали ранее?
После полуночи 22 марта киевские телеграмм-каналы заявляли о взрывах в Киевской области, в частности в пригороде столицы. Предварительно, работала ПВО.
Тревогу на Киевщине объявили еще после 23:30 21 марта и впоследствии она дошла до столицы. В то же время Воздушные силы сообщали о движении БПЛА. По данным мониторинговых ресурсов, Киевскую область атаковали по меньшей мере 5 БпЛА.