По словам Калашника, больше всего пострадала Броварская община. Здесь повреждены здания на территории трех предприятий. На одном из них возник пожар – его уже удалось локализовать.

Также повреждения получили фасады и крыши двух частных домов, два легковых автомобиля и грузовик.

К счастью, никто не пострадал. Сейчас на местах работают все оперативные службы. Продолжается фиксация и ликвидация последствий атаки.

Также Калашник призвал жителей Киевской области не игнорировать сигнал воздушной тревоги. Ведь это вопрос безопасности и жизни.

Какую информацию сообщали ранее?

После полуночи 22 марта киевские телеграмм-каналы заявляли о взрывах в Киевской области, в частности в пригороде столицы. Предварительно, работала ПВО.

Тревогу на Киевщине объявили еще после 23:30 21 марта и впоследствии она дошла до столицы. В то же время Воздушные силы сообщали о движении БПЛА. По данным мониторинговых ресурсов, Киевскую область атаковали по меньшей мере 5 БпЛА.