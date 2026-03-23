Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.
Какие последствия атаки на Кривой Рог?
Воздушную тревогу из-за угрозы вражеских БпЛА в Кривом Роге и территориальной общине объявили в 02:38. Впоследствии мониторинговые каналы написали о российских дронах над городом и взрывах.
Уже утром Александр Ганжа сообщил, что враг нанес удар по Кривому Рогу.
Из-за вражеской атаки произошел пожар. Огонь спасатели уже укротили,
– говорится в сообщении.
Известно также, что в результате атаки ранения получили двое мужчин – 31 и 58 лет. Сейчас медики уже оказывают им необходимую помощь.
Враг атакует Украину дронами: последние новости
Вечером 22 марта под угрозой массированной атаки ударных беспилотников оказалась Одесская область. По информации из мониторинговых каналов, в районе Тендровской косы зафиксировали около 15 дронов. Они двигались в направлении Одесского района.
Прошлой ночью взрывы гремели на Киевщине: больше всего пострадала Броварская община. Там повреждены здания на территории трех предприятий. На одном из них возник пожар – его удалось укротить.
Также повреждения получили фасады и крыши двух частных домов, два легковых автомобиля и грузовик. К счастью, в результате атаки никто не пострадал.