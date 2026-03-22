БпЛА меняют курс и могут атаковать сразу несколько населенных пунктов. Об этом сообщают местные паблики.
Что известно об атаке?
Одесская область вечером оказалась под угрозой массированной атаки ударных беспилотников, которые заходят со стороны Черного моря.
По предварительной информации из мониторинговых каналов, сначала в районе Тендровской косы зафиксировали около 15 дронов. Они двигались в направлении Одесского района.
Впоследствии стало известно, что беспилотники подлетают с моря к побережью в районе Грибовки, Дальника и Каролино-Бугаза.
Около 15 новых БпЛА заходят с моря и движутся в сторону побережья,
– сообщали мониторинговые ресурсы.
В то же время фиксировалось изменение их маршрута. Часть дронов могла развернуться в сторону Черноморска – подобная тактика уже применялась во время предыдущих обстрелов.
Также рассматривались другие возможные направления движения – в частности, Овидиополь и Белгород-Днестровский. Впоследствии количество беспилотников возросло до 20 единиц.
По оперативной информации, зафиксировано движение дронов сразу по нескольким курсам:
- в направлении Барабоя;
- в направлении Сергеевки;
- в направлении Черноморска.
Силы противовоздушной обороны уже начали работу по целям. Местных жителей призывают находиться в укрытиях и не игнорировать сигналы воздушной тревоги, поскольку ситуация остается напряженной.
Информация о возможных попаданиях или пострадавших пока уточняется.
Последние атаки по Украине
В Чернигове в супермаркете АТБ произошел взрыв, в результате которого пострадали люди. Полиция говорит, что взрыв прогремел во время отражения вражеской атаки на город.
На Одесской железной дороге во время эвакуации из-за дроновую угрозу погибла проводница, а один пассажир получил травмы. Укрзализныця проводит расследование инцидента и подчеркивает важность осторожности и координации во время эвакуации.