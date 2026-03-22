БпЛА меняют курс и могут атаковать сразу несколько населенных пунктов. Об этом сообщают местные паблики.

Смотрите также В оккупированном Донецке громко: могли попасть в телебашню

Что известно об атаке?

Одесская область вечером оказалась под угрозой массированной атаки ударных беспилотников, которые заходят со стороны Черного моря.

По предварительной информации из мониторинговых каналов, сначала в районе Тендровской косы зафиксировали около 15 дронов. Они двигались в направлении Одесского района.

Впоследствии стало известно, что беспилотники подлетают с моря к побережью в районе Грибовки, Дальника и Каролино-Бугаза.

Около 15 новых БпЛА заходят с моря и движутся в сторону побережья,
– сообщали мониторинговые ресурсы.

В то же время фиксировалось изменение их маршрута. Часть дронов могла развернуться в сторону Черноморска – подобная тактика уже применялась во время предыдущих обстрелов.

Также рассматривались другие возможные направления движения – в частности, Овидиополь и Белгород-Днестровский. Впоследствии количество беспилотников возросло до 20 единиц.

По оперативной информации, зафиксировано движение дронов сразу по нескольким курсам:

  • в направлении Барабоя;
  • в направлении Сергеевки;
  • в направлении Черноморска.

Силы противовоздушной обороны уже начали работу по целям. Местных жителей призывают находиться в укрытиях и не игнорировать сигналы воздушной тревоги, поскольку ситуация остается напряженной.

Информация о возможных попаданиях или пострадавших пока уточняется.

Последние атаки по Украине

  • В Чернигове в супермаркете АТБ произошел взрыв, в результате которого пострадали люди. Полиция говорит, что взрыв прогремел во время отражения вражеской атаки на город.

  • На Одесской железной дороге во время эвакуации из-за дроновую угрозу погибла проводница, а один пассажир получил травмы. Укрзализныця проводит расследование инцидента и подчеркивает важность осторожности и координации во время эвакуации.